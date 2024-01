Tapiro d'oro a Pozzolo dopo lo sparo di Capodanno

Lo sparo di Capodanno, le indagini, l'eco mediatica e le decine di meme circolati per giorni sul web. E ancora, la sospensione in diretta tv da parte della premier Giorgia Meloni e la revoca del porto d'armi della Prefettura di Biella. Un insieme di episodi che sono tornati a galla, mercoledì sera, nei pochi minuti dedicati alla consegna del «tapiro» a Emanuele Pozzolo. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, è venuto a Vercelli per consegnare la statuetta.

Anche con lui, comunque, Pozzolo ha ribadito la linea del silenzio sulla vicenda: «Parlerò con i magistrati al momento opportuno - ha detto - e magari in futuro il Tapiro lo restituirò».

Subito dopo Capodanno, Striscia la Notizia aveva consegnato un «Tapiro» anche al ferito, il 31enne Luca Campana.

«Quindi il prossimo Capodanno con il mitra?» ha incalzato Staffelli dopo una carrellata dei meme più popolari. «Non lo so…», ha chiuso il deputato.