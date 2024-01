Zona del Municipio, al via i cantieri di rifacimento della viabilità

Come annunciato dai divieti di sosta, sono partiti questa mattina (lunedì 15 gennaio) i lavori di riqualificazione delle vie che si trovano intorno a piazza del Municipio. In via Fratelli Ponti, via Sant'Anna, via Palazzo di Città e nella piazzetta antistante le Poste Centrali transenne da cantiere deliminano le aree che verranno interessate da scarifcazione dell'asfalto e successiva riqualificazione con nuovi materiali.

L'intervento, inserito nel Piano nazionale della Qualità dell'Abitare, nel capitolo delle riconnessioni urbane, dovrebbe proseguire per circa un mese e aprirà poi la strada alla riqualificazione di piazza del Municipio che, secondo quanto contenuito nel Masterplan Vercelli dell'architetto Andreas Kipar, diventerà un nuovo spazio urbano con più verde e meno auto.