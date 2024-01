Visita del Presidente Mattarella: la mappa dei divieti tra Sant'Andrea e il Teatro Civico

Arriva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, martedì, per la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico Upo e per l'attribuzione della laurea honoris causa a Mariella Enoc. E, nel centro storico, sono stati previsti una serie di limitazioni e divieti ai quali prestare attenzione.

Martedì, dunque (a partire dalla mezzanotte di lunedì) è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in: via Galileo Ferraris, nel tratto tra via San Bernardo e piazza Roma; nell'intera via Guala Bicheri, in via Brighinzio, nel tratto tra via Simone di Collobiano e via Bicheri; in piazza Guala Bicheri; in tutta via Simone di Collobiano, in via Frova, via Lanino; via Montagnini; via Monte di Pietà; via Verdi, nel tratto compreso tra via Feliciano di Gattinara e via Monte di Pietà; via Dante, nel tratto compreso tra via Galileo Ferraris e via Viotti, in via Sant'Antonio.

Dalla mezzanotte di lunedì e sino a cessate esigenze, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a eccezione di quelli degli invitati alla cerimonia in piazza D’Angennes.

I divieti di circolazione, invece, entrano in vigore dalle 7 di martedì e sino a cessate esigenze e riguardano: via Monte di Pietà, nel tratto tra via Galileo Ferraris e via Frova; via Verdi, nel tratto tra via Feliciano di Gattinara e via Monte di Pietà; via Sant'Antonio.

Dalle 9 è vietata la circolazione in via Guala Bicheri, nel tratto tra via Brighinzio e via Galileo Ferraris; piazza Guala Bicheri; via Galileo Ferraris, nel tratto tra piazza Roma e via Monte di Pietà; via Simone di Collobiano; via Frova; via Lanino; via Montagnini; via Brighinzio nel tratto tra via Guala Bicheri e via Simone di Collobiano; via Monte di Pietà, nel tratto tra via Frova e piazza D’Angennes.

Intanto, per motivi di sicurezza, sono stati rimossi tutti i cestini porta cartacce delle vie del centro storico: verranno rimessi nei giorni prossimi, dopo la visita.