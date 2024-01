Al via i lavori di rifacimento delle strade nella zona del Municipio

Inizia una nuova fase delle opere legate al Piano nazionale Qualità dell'Abitare. Da lunedì 15 è previsto l'avvio delle opere di rifacimento delle vie intorno alla zona del municipio: sette i lotti nei quali sono divisi i lavori che interesseranno via Sant'Anna, via Palazzo di Città, piazza Municipio e via San Paolo, dove, qualche giorno, sono comparsi i divieti di sosta.

Lavorando per tappe (il primo cantiere durerà circa un mese), verrà rifatta la pavimentazione, e al posto dell’asfalto verranno posati diversi materiali: cubetti di porfido in piazza Municipio, mentre nelle vie adiacenti sarà installato materiale di tipo diverso.

Per consentire l'esecuzione degli interventi, in via Sant'Anna sono vietate la sosta 0/24 con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli; – in via Ponti, area centrale ubicata al di sotto delle alberate ed area a ridosso dell’edificio sede di Poste Italiane S.p.A., sono temporaneamente vietate la sosta 0/24 con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli; – in via Ponti, area frontistante la chiesa di Sant'Anna, è temporaneamente vietata la sosta 0/24 con rimozione forzata di tutti i veicoli,