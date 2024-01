Pagelle Pro Vercelli (del ko contro il Renate)

Sassi: Esce a valanga su Baldissin nel primo tempo; forse potrebbe fare qualcosa di più (uscire?) sul gol ma, nel finale, salva il raddoppio 6

Iezzi: Un po' impreciso rispetto alle altre occasioni. C'è l'impegno ma spesso non è lucido nelle giocate 5.5

Parodi: Fa il suo in area. Frena in un paio di occasioni le velleità di Bocalon e prova a impostare. Il "giallo" non lo ferma 6

Camigliano: Gara ordinata e con pochi errori 6

Carosso: Ancora una volta cerca di fare del suo meglio sulla corsia sinistra. Ha qualche sbavatura ma, nel complesso, merita la sufficienza 6

Iotti: Anche se in fase d'impostazione commette qualche errore non da lui, è sempre nel vivo dell'azione anche se gli spazi per muoversi sono limitati 6

Santoro: E' uno dei giocatori più controllati dal Renate. Solo a tratti riesce a dispensare la sua regia. Peccato per il giallo che lo costringerà a saltare la Triestina 5.5

Haoudi: Una serata o meglio, un pomeriggio no. Il talento bianco è un altro dei "nemici pubblici" controllati a vista da centrocampo e difesa del Renate. Però anche quando avrebbe palloni giocabili non riesce a fare la differenza 5.5

Mustacchio: Il capitano è forse il giocatore più ispirato: si procura l'unica palla gol del primo tempo, corre e offre a Nepi la più invitante delle occasioni per pareggiare 6.5 (19' st Petrella: entra subito in partita: un dribbling vincente su un paio di avversari ed è tra i pochi a crossare lungo per tagliare l'affollato e asfissiante centrocampo del Renate 6.5)

Nepi: L'impegno non manca, di palloni giocabili non è ha molti ma sull'unico, smarcato in piena area da Mustacchio perde incredibilmente il timing per calciare 5.5 (19' st Comi: Stavolta il bomber non fa miracoli. Ma è difficile rendersi pericoloso quando dalle sue parti non arriva lo straccio di un pallone 5.5)

Maggio: Qualche giocata; una conclusione dal limite che avrebbe forse dovuto calciare con maggior forza (facile a dirsi dalla tribuna) e tanto impegno 6.