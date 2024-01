Pro Vercelli 0-1 Primo ko interno

Inizio con una leggera nebbiolina che fa scomparendo nel corso del match. Dopo una fase di studio, la Pro si rende pericolosa in contropiede (6'): conclusione potente, defilato dalla destra di Mustacchio che chiama Fallani alla respinta; sul capovolgimento di fronte Bocalon che Baldassin, anticipato da Sassi che poi, toccato dal giocatore neroazzurro, resta a terra. Nulla di grave. Pro che macina gioco sulla corsia destra, Renate che si affida a Bocalon e Paudice per fare restare in costante attenzione la retroguardia bianca. 13': primo angolo per la Pro: calcia Haoudi: rimpalli in area con Mustacchio che nell'area piccola colpisce di testa: prodezza di Fallani. Si resta sullo 0-0. Mezz'ora al Piola: poche emozioni. Pro più intraprendente ma il Renate chiude bene ogni spazio e rende complicato ai bianchi trovare l'uomo libero per l'ultimo passaggio. 35': buono spunto di Carosso sull'out di sinistra: cross in area; Fallani esce e blocca la sfera. Azione personale di Iotti (41') che dal limite calcia in porta: l'ex Alcibiade che poco prima, ha rischiato l'autogol per anticipare Nepi devia in angolo. Il tempo si chiude con il Renate in attacco: punizione di Esposito deviata, dall'angolo Paudice di testa spedisce alto. Tutti negli spogliatoi .

Ripresa: partenza choc per la Pro Vercelli che, dopo 30'' è sotto: Anghileri lasciato un po' troppo libero mette in mezzo sul secondo palo dove arriva Baldassin che di testa infila Sassi: 0-1. Gelo sul Piola.

I bianchi stentano a reagire ma, al 7' hanno una buona chance con Nepi che, smarcato da Mustacchio nell'area neroazzurra, perde l'attimo e viene anticipato dal portiere lombardo. Che occasione. Renate pericoloso in contropiede, ma la difesa della Pro rimedia. 11' Mustacchio anticipato da Fallani. Ammonito Tremolada. 18' Entrano Comi e Petrella, fuori Nepi e Mustacchio. Pro sempre imbrigliata dal Renate. Ci prova Petrella (27') con una sventagliata dalla tre quarti per Haoudi che non riesce ad addomesticare il pallone. Un quarto d'ora al termine: Colombo mister del Renate si copre: fuori Bocalon dentro Sorrentino per ingolfare ulteriormente la manovra della Pro nella zona centrale del campo. Bianchi spesso costretti a partire dalla propria metà campo o cercare soluzioni con lanci lunghi che difficilmente innescano gli avanti vercellesi. 35': Maggio mette un pallone invitante: Petrella, Iotti e Comi non arrivano d'un soffio alla deviazione sotto porta. Sei minuti al termine: un centro di Haoudi in area viene controllato agevolmente dalla difesa ospite. 88': Buona giocata di Maggio sull'out sinistro ma il pallone non riesce ad arrivare nella zona di Comi e Petrella. 5' di recupero: occasione per la Pro: punizione di Haoudi: la palla schizza al limite dell'area dove Maggio calcia al volo: Fallani blocca. Ultimo di recupero: Sorrentino in contropiede sfiora il raddoppio: Sassi devia in angolo. renate che prova a congelare il match. Finisce 0-1. Per la Pro prima sconfitta interna del campionato. Bianchi non brillanti come in altre occasioni, Renate cinico a sfruttare forse l'unica opportunità creata ma abile a difendersi. Un ko che non sposta troppo le gerarchie della Pro in campionato.