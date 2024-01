In preda alla disperazione, decide di farla finita: a strapparlo alla morte l'intervento del luogotenente Pasqualino Putzolu

Un messaggio di WhatsApp che lascia presagire un'imminente tragedia e un carabiniere prontissimo a fare il proprio dovere. E' stato salvato in extremis un 52enne che, nel momento più buio della propria esistenza, aveva deciso di farla finita. Trovato con il cappio al collo e quasi privo di sensi, l'uomo è stato strappato alla morte grazie al luogotenente Pasqualino Putzolu, comandante della Stazione Carabinieri di Vercelli.

Nella mattinata di venerdì 12 gennaio, sul cellulare del militare, che ha alle spalle una lunga carriera nella quale ha sempre saputo farsi apprezzare dalla popolazione per la serietà e la capacità di entrare in sintonia con le persone, è comparso il segnale d’avviso del ricevimento di un messaggio WhatsApp. La persona che l’aveva appena spedito, conosciuta da tempo dal sottufficiale, stava affrontando uno dei momenti più bui della propria esistenza, quello in cui non si riesce proprio più a trovare un appiglio per proseguire nell’avventura della vita e si sta per cedere all’insana tentazione di porre fine alle proprie tribolazioni.

Problemi strettamente personali stavano per prendere il sopravvento sulla mente di questa persona di 52 anni, che aveva già predisposto il necessario per farla finita.

Senza perdere nemmeno un attimo, il luogotenente Putzolu, compresa la gravità assoluta del messaggio, ha immediatamente allertato il collega che comanda la Stazione Carabinieri competente sul territorio ove si stava per verificare questa tragedia, il quale si è precipitato sul posto assieme ai suoi uomini.

Poco dopo anche Putzolu è arrivato personalmente a dare manforte, dopo avere allertato i soccorsi sanitari.

La persona decisa a togliersi la vita, che aveva già stretto il cappio e stava perdendo conoscenza, è stata salvata in extremis, e l’immediato ricovero ospedaliero ha consentito di poterla dichiarare fuori pericolo già nel corso della giornata. Al luogotenente è andato il ringraziamento e l’ammirazione da parte di superiori e colleghi, per avere saputo ancora una volta mettere in luce la capacità dell’Arma dei Carabinieri di rispondere prontamente al cittadino in difficoltà.