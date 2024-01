Arriva il presidente Mattarella: il programma della cerimonia

Martedì 16 gennaio l’Università del Piemonte Orientale inaugura il XXVI anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia, alla quale prenderanno parte il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e tutte le maggiori autorità locali e regionali, prevede il conferimento del titolo di dottoressa honoris causa in Medicina e Chirurgia a Mariella Enoc.

Il programma della cerimonia prevede un’anteprima dalle ore 10,30 in cui verranno ripercorse le principali tappe dei primi 25 anni di storia dell’Ateneo grazie a racconti e contributi. Dopo l’arrivo del Capo dello Stato, alle 11, l’Orchestra e Coro Upo eseguiranno l’Inno Nazionale e l’Inno d’Europa: l'accesso al Teatro Civico avviene solo su invito a partire dalle 9,15.

Il ministro Bernini darà il via alla serie di interventi istituzionali, seguita dal discorso del magnifico rettore Gian Carlo Avanzi, dall’intervento della direttrice generale Loredana Segreto e dal discorso del rappresentante della comunità studentesca in Consiglio di Amministrazione Federico Iato.

Nel corso del 2023 il Dipartimento di Medicina traslazionale ha proposto al ministero dell’Università e della Ricerca di conferire a Mariella Enoc, già presidente dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, il titolo di laureata honoris causa in Medicina e Chirurgia. La dottoressa Enoc, recita la motivazione con la quale il Ministero ha accolto la richiesta dell’Ateneo, rappresenta “uno straordinario personaggio che ha segnato la storia del management nazionale e internazionale, soprattutto nell’ambito sanitario, con una feconda attività ai vertici di istituzioni statali, organizzazioni imprenditoriali, fondazioni bancarie e istituti bancari, incubatori, industrie editoriali”.

Dopo la Laudatio pronunciata dal direttore del Dimet, Gianluca Aimaretti, e la lettura in latino della Proclamatio da parte del Rettore, Enoc terrà la sua Lectio doctoralis, ripercorrendo le principali fasi della propria carriera manageriale durante la quale ha anche fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte Orientale.

A conclusione della cerimonia il rettore dichiarerà l’apertura dell’Anno Accademico 2023-2024 seguito dalle note dell’Inno universitario “Inter Bonos Meliores” eseguito dall’Orchestra e Coro UPO.

Nel corso del mandato di Presidente della Repubblica Mattarella è stato a Vercelli nel settembre 2016 per il 150° dalla costruzione del canale Cavour. Nello stesso anno, in occasione del 25 Aprile, aveva invece reso omaggio ai luoghi della Resistenza in Valsesia, visitando Varallo e Rassa.