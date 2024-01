Legambiente: «Pronti a contrastare una scelta assurda»

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comune di Trino, per volere del Sindaco e della Giunta, anziché pretendere che i rifiuti radioattivi vengano tolti dal proprio territorio e trasferiti in un deposito nazionale collocato in una delle ben 51 aree ufficialmente riconosciute per avere i migliori requisiti di sicurezza (CNAI), preferisce autocandidarsi per poter aspirare ad avere il deposito nazionale del nucleare nel proprio territorio, in mezzo alle risaie, con requisiti di sicurezza evidentemente inferiori rispetto ai 51 siti CNAI.

A seguito di questa grave decisione del Comune di Trino, Legambiente del Vercellese ha già presentato oggi stesso un atto di intervento nel procedimento in corso presso Il Ministero dell’Ambiente MASE e presso la Sogin e l’ISIN al fine di contrastare questa assurdità con argomentazioni oggettive e scientifiche.