Pozzolo sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia

E' arrivata la misura di sospensione per dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per l'onorevole vercellese Emanuele Pozzolo dalla cui arma, la notte di Capodanno, è partito un colpo che ha ferito alla coscia il genero del caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro.

In una nota si legge che «L'ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d'urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell'onorevole Emanuele Pozzolo». La misura era stata richiesta dalla stessa leader del partito, Giorgia Meloni, e comunicata in via ufficiale nel corso della conferenza stampa di inizio d'anno.

Il provvedimento avrà quasi certamente significative ripercussioni anche in ambito locale: Pozzolo, fino alla primavera 2022, è stato assessore nella giunta cittadina ed era anche stato riconfermato coordinatore provinciale. Un incarico politico sempre più traballante.

Intanto, la Procura di Biella ha sentito altri testi presenti alla festa - ma non tutti allo sparo - organizzata nella sede della Pro loco di Rosazza: martedì è stata la volta del sottosegretario Delmastro e della sorella Francesca (sindaca del paesino): entrambi avrebbero ribadito quanto già dichiarato anche alla stampa: Delmastro era fuori dalla sala al momento dello sparo, quanto alla sorella, aveva già lasciato la festa e anche il paese.

Più articolato, secondo quanto è trapelato agli organi di stampa, il racconto dell'assessore biellese Zappalà che, pur non avendo assistito allo sparo, avrebbe fornito indicazioni importanti relativamente ai concitati minuti successivi all'incidente e alle persone che, prima del suo allontanamento, si trovavano nei accanto a Pozzolo a guardare la mini pistola.