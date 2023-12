Dossena: «Non culliamoci» Maggio: appello ai tifosi

La Pro Vercelli torna a ruggire anche in trasferta. E il colpo sul terreno dell'Albinoleffe vale il quarto posto. "Microfono" a mister Andrea Dossena: "A Padova siamo usciti molto delusi; stavolta invece torniamo a Vercelli con i tre punti. Una partita che, come avevo ipotizzato, non è stata per nulla facile. I lombardi hanno dimostrato di essere in condizione: siamo stati bravi a non snaturare il nostro gioco anche se, l'Albinoleffe, ci ha concesso pochi spazi in fase offensiva. Abbiamo rischiato qualcosa nelle ripartenze. Nella ripresa abbiamo sbloccato il risultato con Maggio e abbiamo avuto la palla per chiudere l'incontro. Non trovando il raddoppio, abbiamo sofferto fino al termine, soprattutto negli ultimi 20'. Ma proprio in quel frangente ha visto nella squadra il giusto atteggiamento e la voglia di non subire il pareggio. Ora abbiamo cinque giorni per ricaricare le batterie e preparare il match contro il Trento anche a livello mentale. Non dobbiamo cullarci su questa vittoria o sul fatto che, in casa, abbiamo sempre fatto bene; ma prepararci per un'altra partita delicata con un avversario di valore".