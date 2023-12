Piazza dei Pesci: i bambini addobbano #l'alberoditutti - FOTO

Grande partecipazione per la cerimonia d’accensione dell’#alberoditutti, donato alla cittadinanza dal Gruppo Marazzato e allestito, giovedì mattina, in Piazza dei Pesci.

Alla presenza di una rappresentanza dei bambini delle scuole primarie Gozzano, Sant'Antida, Bertinetti, Rosa Stampa e De Amicis, delle Scuole Cristiane e del Sant'Antida, l’assessore agli eventi Mimmo Sabatino ha fatto il count down dando il via all’accensione.

«E' la seconda edizione di questa bellissima iniziativa che organizziamo insieme al gruppo Marazzato che ringraziamo - ha aggiunto il sindaco Andrea Corsaro -: donare alla città un albero che sia di tutti e per tutti, è un bel segnale, invitiamo i bambini a partecipare portando un addobbo natalizio a piacere per decorare l’albero».

Un invito raccolto dai bambini, che si sono presentati con bellissime decorazioni realizzate in classe e apprezzato da Alberto Marazzato, general manager del gruppo che, insieme al sindaco e a Sabatino, ha contribuito a posizionare gli addobbi sull'albero. «E' un albero vero, vivo che dopo essere stato nella nostra piazza tornerà nei boschi, così come quello allestito davanti al Municipio – dice Marazzato – tutti possono partecipare appendendo all’albero addobbi, in particolare realizzati con materiali di riciclo».