Palestro: autocarro urta un 81enne. Interviene l'elisoccorso

Urtato da un autocarro, un uomo di 81 anni è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, questo pomeriggio (martedì 28 novembre) in seguito a un incidente stradale avvenuto in via 26 aprile a Palestro.

L'allarme è scattato intorno alle 14 quando, dalle prime informazioni, il pensionato stava attraversando la strada in prossimità di un incrocio regolato da un semaforo, mentre da Robbio proveniva un autocarro cassonato Renault che stava per svoltare a destra nei pressi di una chiesa. L'autotrasportatore di 59 anni ha urtato l'82enne che è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa.

L'autotrasportatore si è subito fermato e ha allertato i soccorsi del 118.

Sul posto sono intervenute in codice rosso, un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, un'autoinfermieristica, un'automedica e l'elisoccorso proveniente da Milano.

Allertata anche i carabinieri della stazione di Robbio e la polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il pensionato è stato quindi stabilizzato sul posto e cosciente è stato caricato sull'elicottero in direzione del nosocomio pavese, dov'è giunto in codice giallo.