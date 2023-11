PFV: agevole vittoria della Under 15

CAMPIONATO UNDER 19

1^ fase – Qualificazione

Girone A- 1^ giornata di ritorno

Novara – Pala Don Bosco –Lunedi 20.11.2023 ore 20,45

Novara Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 55-42

(7-15; 24-19; 35-31; 55-42 )

PFV: Chillini 11 Francese A.6; Cafasso 4; Valle; Barbero 5; Carrozza 4; Prinetti 6; Rizzato 6; Dipace; Francese E.; Cavalli.

Allenatore: Gianfranco Anastasio

Ancora una buona prova delle Under 19 della PFV, purtroppo non coronata dalla vittoria, giacché le vercellesi, nella prima di ritorno del girone di qualificazione, hanno dovuto soccombere 55-42 al termine di una partita combattuta e, per buona parte, giocata con una certa autorità, al cospetto di una formazione – il Novara Basket – un po’ più attrezzata sotto il profilo dei centimetri e della tecnica.

Dopo una bella partenza che faceva ben sperare i supporters vercellesi al seguito (7-15 al 10’) le ragazze di Anastasio incappavano in un secondo quarto poco felice (17 a 4 il parziale) in cui commettevano troppi errori banali e non vedevano in pratica mai il canestro, così da chiudere a metà match sotto di cinque lunghezze (24-19) da + 8 che erano.

Nella ripresa Chillini & C. davano la sensazione di poter recuperare, aggiustando la mira e difendendo meglio che non nel periodo precedente, ma capitalizzavano poco e accorciavano il divario al 30’ solo di un punto sul 35-31.

Nel periodo conclusivo però, dopo aver contrastato le novaresi finché ha avuto la forza di farlo, la PFV cedeva alla maggior qualità delle rotazioni avversarie che così potevano sopperire alla stanchezza subentrata tra le fila di entrambe le formazioni, e riuscivano ad avere la meglio sulle vercellesi che, comunque, uscivano dal campo a testa alta.

Prossimo turno lunedì 27.11.2023 a Vercelli, palestra scuola media Pertini, contro la forte capoclassifica Arona Basket, all’inusuale orario delle 21,15 per indisponibilità dell’impianto in altro orario meno disagevole.

CAMPIONATO UNDER 17

1^ fase – Qualificazione

Girone C- 1^ giornata di ritorno

Novara – Pala Don Bosco – domenica 19.11.2023 ore 15,00

Novara Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 63-41

(Parziali: 15-8; 25-13, 39-26; 63-41)

Tabellino PFV: Dipace 10; Haxhiasi; Nicosia 3; Tagliabue; Giorgi 5; Rizzato 5; Francese E. 2, Cavalli 4; Giuliani; Prinetti 12; Bari H . All.re Gianfranco Amastasio

Nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione, le Under 17 della PFV guidate da Gianfranco Anastasio tornano sconfitte per 63-41 da Novara, al termine di una partita che le vercellesi hanno a lungo dato l’impressione di potersi quantomeno “giocare” contro le più quotate avversarie, per di più in trasferta.

Dopo una buona partenza vercellese (2-7), infatti, le padrone di casa riuscivano a chiudere tutti i varchi e – complici le numerose palle perse da parte delle ospiti - ad accaparrarsi il primo quarto con una buona rimonta (15-8).

Nei due periodi centrali del match, poi, le squadre se la giocavano quasi alla pari, ma la difficoltà a segnare della PFV, nonostante la buona costruzione dei tiri, non consentiva ad essa di mantenersi a stretto contatto con le avversarie (25-13 a metà match).

Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, le vercellesi sembravano in ripresa e recuperavano parecchi palloni, purtroppo spesso sprecati e ripersi, per questo non riuscivano a mettere a frutto tali recuperi (39-26 al 30’). Nell’ultimo periodo, poi, visto che la rimonta non riusciva, Prinetti & C. mollavano un po’ la presa e, un po’ per stanchezza ed un po’ per qualche scelta poco “lucida” accadeva che il punteggio finale assumesse proporzioni eccessive rispetto a ciò che si è visto durante la gara.

La prossima gara delle Under 17 si giocherà a Vercelli domenica 26/11 p.v. contro Basket Femminile Biellese, già sconfitta all’andata.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 6^ giornata di andata

Vercelli – Palapiacco – sabato 18.11.2023 ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – College Basket (Borgomanero) 66-32

(Parziali: 14-7; 30-15; 52-25; 66-32)

Tabellino PFV: Valentini; Fall 4; Stile 22 ; Lahmidi 2; Trotti 10; Panelli 24; Stacchini; Ferla ; Mura 2; Follia. Sadmi 2; Maita. all.re Davide Simone.

Agevole vittoria casalinga della formazione Under 15 della PFV contro il College Basket di Borgomanero per 66-32 al termine di una gara che, pur combattuta fino all’intervallo, è sempre stata sotto il totale controllo delle padrone di casa.

Va detto innanzi tutto che se le vercellesi avessero realizzato anche solo un terzo dei tentativi da sotto canestro, 1 contro 0, il divario finale avrebbe potuto superare i 50 punti, ma le ragazze di Davide Simone, in alcuni tratti, sembravano voler giocare a tre sette ciapanò, sbagliando – a turno – occasioni facilissime forse per deconcentrazione o chissà per che cosa.

In ogni caso, trascinate in attacco da Stile e Panelli ben supportate da Trotti e con una linea “maginot” difensiva che era difficile superare, composta via via da tutte le ragazze in campo che recuperavano palloni su palloni, le vercellesi non hanno faticato molto ad imporre la loro superiorità, portandosi in vantaggio 14-7, seppur con un po’ di fatica al primo quarto, e raddoppiando già a metà match sul 30-15.

Nella ripresa, aggiustata un po’ la mira nel tiro da sotto, la PFV scappava via e non c’era più storia da raccontare, chiudendosi la gara, peraltro ben giocata dalle padrone di casa in fase di manovra nonostante i troppi errori al tiro, portandosi 52-25 al 30’ e chiudendo poi in scioltezza.

Le Under 15 torneranno in campo sabato23.11 p.v. a Venaria, palestra Sport Club, alle ore 11,15.

CAMPIONATO UNDER 14 –

1^ fase – Qualificazione

Girone C - 1^ giornata di andata - recupero

Vercelli. – Palestra Sc. Media Pertini – Lunedì 20.11.2023 ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Lapolismile “rossa” 36-60

(Parziali: 5-12; 9-27; 20-46; 36-60))

Tabellino PFV: Stile 13; Balzaretti; Turcas ; Pavia 2; Ferraris 2; Lahmidi 15; Monaco 2; Alilou 2; Oppezzo; Triberti 0; Sadmi

All.re Davide Simone

Sconfitta secondo pronostico delle Under 14 della PFV che hanno perso contro Lapolismile squadra “rossa” di Torino per 36-60, fra le mura della palestra della Scuola Pertini, nel recupero della prima giornata del girone C di qualificazione, rinviata a suo tempo su richiesta della società ospite.

Le vercellesi hanno trovato serie difficoltà ad andare a canestro nei primi due quarti, un po’ per propria imprecisione e molto per il pressing avversario che non sempre hanno saputo superare.

I parziali dei due periodi (5-12 e 9-27) danno la misura esatta di come si sia svolta la prima parte di gara.

Nella ripresa le giovani di Davide Simone, superato lo smarrimento dei primi venti minuti, si rimettevano in carreggiata e, venuto un po’ meno anche il pressing avversario, si giocavano i due restanti quarti quasi alla pari (11-14; 16-19). Ma il cospicuo vantaggio messo al sicuro da Lapolismile non poteva più essere recuperato.

La prossima gara U14 è in programma domenica 26.11.2023 alle ore 18,00, a Vercelli, sempre alla palestra della scuola media Pertini.