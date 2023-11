Rices: a Trino una vittoria (82 a 74) sudata

Trino-Vercelli Rices 74-82

Tabellino Rices.

Vercellone 2, Curino 2, Silinguelli, El Hammami 3, Liberali 22, Skilja 6, Sow 16, Gamba 9, Maccapani 3, Cappello, Cattaneo 2, Agoglia 17.

Coach Antonio Galdi, vice Fulvio Buffa.

Il successo dei Rices nel turno scorso contro la capolista ci ha detto che la squadra di Galdi può giocarsela con tutte. Ma il successo sudato e stentato domenica in trasferta contro il Trino (a 0 o punti)cdi dice anche che i Rices per vincere dovranno sudare sempre. Contro tutti.

I dodici che Galdi ha alternato non hanno disputato una brutta partita, ma non hanno ripetuto la prestazione contro il Previforma, ad eccezioni di due giocatori: Agoglia, autore di una gran partita e di un gran finale, e Sow, che Galdi ha trasformato: incerto e spaesato un anno fa, adesso sa rendersi prezioso nei rimbalzi, in marcatura e anche nel tiro.

Bene comunque anche il solito Liberali e Gamba (anche lui, nel finale)

Torniamo alla gara.

Primo quarto. I Rices giocano in scioltezza (forse troppa) e sembra (ma non succede) che possano prendere il largo. Finisce col Trino sotto di 4 (13 a 17).

Secondo quarto. Il Trino ribatte colpo su colpo, i Rices stentano. Si va al riposo con i ragazzi di Galdi sotto di 1 punto (38 a 37).

Terzo quarto. I Rices sembrano avere la meglio, + 7 (46 a 39) dopo tre minuti, il Trino recupera alla grande: 59 a 50.

Ultimo quarto. Il Trino riprende quota, 56 a 59 a meno 3 dal termine. Partita combattutissima, allo scadere i Rices sono sopra di 2. Niente da fare, due tiri liberi per i padroni di casa, siglati con freddezza dal 10 del Trino, Davide Marchis, sanciscono una perfetta parità, 70 a 70, dopo 40 minuti.

Nel tempo supplementare, però, i Rices hanno la meglio (come detto, finale in crescendo di Agoglia) e, nonostante un infortunio a Liberali, la partita termina col risultato di 82 a 74.

Grande rammarico per il Trino, che sognava il colpaccio, e punti preziosi guadagnati per la squadra di Antonio Galdi.