I Beatles. Il mito dei Fab Four

La canzone inedita Now And Then a nome The Beatles - in realtà un ibrido da laboratorio, ottenuto con le attuali tecnologie - in vendita da qualche settimana sta battendo ogni record commerciale: nel mondo e in Italia (e dunque anche a Vercelli) si sta arrivando al milione di file venduti in rete. Now And Then forse stimola altresì molte persone a recuperare la vicenda umana e artistica di questo celebrato quartetto che ha fatto la storia della musica pop e rock degli ultimi sessant’anni. Oltre l’ascolto degli album ufficiali – capolavori assoluti da Rubber Soul a Revolver, da Sgt. Pepper, ad Abbey Road - è da consigliare la lettura del nuovissimo Beatles.Il mito dei Fab Four (edsizioni Diarkos) di Paolo Borgognone – già autore di biografie su Freddie Mercury ed Elvis Presley - che in ben cinquecento pagine compie un’accurata ricostruzione da quanto espresso dai quattro capelluti ragazzi in soli sette anni di esistenza collegiale (1962-1969). L’autore del testo è meticolosissimo nel raccontare l’avventura di una band divenuta icona di uno stile non soltanto musicale, ma soprattutto filosofico giovanilista. I Beatles infatti sono rappresentativi della vita di ragazze e ragazzi che, a loro volta, grazie ai suoni e ai comportamenti dei Favolosi Quattro iniziano a prendere coscienza di se e ad aprire le porte a un lungo indimenticabile periodo (gli anni Sessanta) di rinnovamento civile e socioculturale. Ma i Beatles, come emerge dal libro, restano anzitutto formidabili musicisti, compositori e performer, che dall’unione di quattro distinte personalità - John Lennon tagliente, Paul McCartney razionale, George Harrison mistico, Ringo Starr estroverso – riescono a creare un unicum fatto di duecento canzoni - Michelle, Yesterday, Eleanor Rigby, Hey Jude, Let It Be, per citare un’ipotetica Top 5 - oggi ritenute autentici capolavori di classicità novecentesca: e messaggi inequivocabili di un mondo che sta cambiando.