Olmo e Olivieri consoli onorari della Sierra Leone

Carlo Olmo e Alessandro Olivieri sono stati nominati consoli onorario in Italia della Sierra Leone, stato con il quale intrattengono da tempo rapporti di filantropia e legati allo sviluppo del settore economico di un territorio dalle grande potenzialità.

La nomina dei due vercellesi è stata comunicata, su mandato del presidente Julius Maad Bio, dalla vice ministra degli Esteri della Sierra Leone e ora si attende l'exequatur della Farnesina per ratificare l’atto. «Un incarico di grande prestigio - dice Olmo - svolto a titolo gratuito nell'interesse di entrambe le realtà territoriali».

Con la Sierra Leone erano già stati avviati contatti a scopo filantropico da Olmo che, negli anni, ha creato un cordiale legame con la famiglia del presidente, tanto che la moglie prese parte anche alle riprese del film «Lupo Bianco».

«Non appena la doppia nomina verrà ratificata - spiega Olmo - apriremo due sedi consolari, una Roma e una a Vercelli per il nord Italia. Nominerò un vice console onorario mentre Angela Oliviero si occuperà della cancelleria consolare e Serena Rubini di promuovere la cultura della Sierra Leone e intessere stretti rapporti con la comunità presente in Italia».

Dai rapporti con la Sierra Leone e con la Cina Olmo conta di sviluppare positive occasioni per la città. Il 31enne Olivieri, invece, intende dedicarsi in particolar modo alla promozione della coltivazione del riso e del commercio tra lo stato africano e l'Europa: a consolidare il legame potrebbe essere una tappa vercellese durante la visita che il presidente Julius Maad Bio dovrebbe fare in Italia all'inizio del 2024.