Laboratori della Struttura Radiazioni Ionizzanti e Siti Nucleari, da Vercelli a Ivrea?

Interrogazione del gruppo consiliare del Pd sulla presenza dei laboratori della Struttura Radiazioni Ionizzanti e Siti Nucleari con sede a Vercelli.

La premessa.

Il 27 giugno 2022 è stata protocollata un’interrogazione dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico “sulle Condizioni dei laboratori presenti in una porzione dei fabbricati presso la struttura denominata ex O.P.N. di Via Trino”.

Nella rispostaa firma del Sindaco Corsaro, si indicava che “il Settore Edilizia Ambiente e Sicurezza Territoriale per tramite di Arpa Piemonte, ha sollecitato la Regione Piemonte per la ricollocazione del laboratorio relativo alle radiazioni ionizzanti e siti nucleari nella sede di Vercelli”.

Da notizie di stampa risulterebbe che la bozza del Nuovo Regolamento di Arpa Piemonte presentato in data 20 ottobre 2023 indichi come sede, della Struttura Radiazioni Ionizzanti e Siti Nucleari, quella di Ivrea al posto di Vercelli.

Con la delocalizzazione dei laboratori oltre a perdere un servizio a tutela del territorio del Vercellese, vista la presenza di siti nucleari (la centrale elettronucleare E.Fermi a Trino, il deposito Eurex a Saluggia. il deposito Avogadro a Saluggia), rappresenti un ulteriore perdita di professionalità e di posti di lavori per la città di Vercelli.

Pertanto il Pd chiede al sindaco se l’Amministrazione è a conoscenza che i laboratori sono in previsione di essere trasferiti definitivamente fuori provincia; se l’Amministrazione ha, come dichiarato dal Sindaco nella risposta del 27 luglio 022, sollecitato la Regione Piemonte per mantenere i laboratori nella città di Vercelli. E quali azioni sono state intraprese dal 27 luglio 2022 ad oggi dall’Amministrazione Comunale per il mantenimento della Struttura Radiazioni Ionizzanti e Siti Nucleari a Vercelli.