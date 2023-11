Open day Anpas: alla scoperta delle Pubbliche assistenze del vercellese

L’Open Day Anpas in programma l’11 novembre in tutto il Piemonte nelle sedi delle Pubbliche Assistenze Anpas, è un'occasione per avvicinare le cittadine e i cittadini al mondo del volontariato del soccorso e dell’assistenza socio sanitaria e a far scoprire loro l’importanza dell’essere di aiuto agli altri. Tante le attività in programma nel Vercellese.

Il Gruppo Volontari Soccorso di Santhià organizza per l’Open Day Anpas un corso gratuito di primo soccorso per la cittadinanza su come intervenire in caso di piccoli traumi domestici e sportivi con inizio alle ore 10. Al termine verrà offerto un rinfresco.

Nel pomeriggio, alle ore 15, è previsto il corso gratuito di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e adulta. Alle ore 17 la premiazione del concorso "Disegna la tua ambulanza" rivolto agli alunni delle scuole elementari. Durante tutta la giornata si potrà salire a bordo delle ambulanze, visitare la sede operativa, fare prove di primo soccorso, scattare fotografie con la divisa da soccorritore, conoscere la storia della pubblica assistenza di Santhià dalla fondazione a oggi, scoprire cos'è il servizio civile universale e per i più piccoli laboratori di disegno e giochi.

L’Open Day Anpas della Pat Pubblica Assistenza Trinese si svolgerà al mattino durante il mercato cittadino, in prossimità dell’atrio municipale di Trino. La Pat allestirà un punto informativo sulle attività e servizi dell’associazione e attuerà delle dimostrazioni con prove pratiche di primo soccorso e simulazioni di intervento anche con l’utilizzo del defibrillatore. Previste anche attività per i bambini.

Pubblica Assistenza di Livorno Ferraris in occasione dell’Open Day Anpas organizza, a partire dalle 10.30, visite guidate della sede con presentazione dell’associazione e della sua storia, possibilità di osservare da vicino le ambulanze, spiegazione sui presidi e la strumentazione del mezzo di soccorso. La visita verrà ripetuta alle ore 14. Dalle ore 11 alle 12 si terrà un corso gratuito di primo soccorso con dimostrazione sul supporto di base delle funzioni vitali aperto a tutti e a seguire verrà offerto un rinfresco ai partecipanti. Alle ore 14.30 dimostrazione di intervento di soccorso in caso di politrauma e alle ore 15.30 corso gratuito di disostruzione delle vie aeree nel lattante, nel bambino e nell’adulto.

Porte aperte anche all’associazione Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese che per l’occasione organizza per le ore 10 un corso di primo soccorso gratuito rivolto alla popolazione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e su persona adulta. Al termine aperitivo offerto dall'associazione ai partecipanti al corso.

Alle ore 14 si potrà assistere a una simulazione di soccorso in uno scenario di emergenza.

Sempre nel pomeriggio verrà allestita una postazione per la rilevazione gratuita della pressione arteriosa, saturazione e glicemia. Previste inoltre attività di intrattenimento rivolte ai bambini.