PFV: quarta sconfitta consecutiva

CAMPIONATO SERIE B - Girone di qualificazione – 4^ giornata

Sabato 4 novembre 2023 – Venaria – Palestra Sport Club – ore 21,00

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 62-43

(Parziali: 26-14; 40-28; 50-39; 62-43)

Tabellino PFV: Bassani ; Acciarino 4; Bracco 10; Bouchefra 7; Buffa 13; Coralluzzo 2; Francese A.; Leone G. 2; Leone S. 4 Gentilini 1.; Bertelegni. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

La PFV non riesce proprio a cancellare lo zero dalla casella dei punti in classifica ed è sconfitta, ancora una volta, in quel di Venaria per 62-43, dopo una gara che sembra riprodurre in fotocopia quelle precedenti di questa stagione.

Nella circostanza, oltre alla lungodegente Ansu, la squadra vercellese ha dovuto fare a meno di Sarrocco (perdendo ulteriore forza d’urto sotto canestro) e di Deangelis.

Nel primo periodo non c’è stato niente da fare per Bassani & C. a fronte di una percentuale di realizzazione delle avversarie fuori dal normale, dinanzi alla quale non s’è potuto fare altro che inchinarsi (26-14). Nei due periodi centrali le squadre, invece, si sono sostanzialmente equivalse (14-14 e 10-11 per il 40-28 a metà gara e 50-39 al 30’), mentre nell’ultimo quarto, secondo un copione che sta diventando purtroppo abituale per la PFV, le ragazze di Bendazzi hanno ceduto, sia per la grande intensità difensiva messa in campo sino ad allora, sia per la superiorità fisica delle padrone di casa, consentendo – con un brutto parziale di 12-4 negli ultimi 10’ – alle torinesi di dilatare oltremodo lo score finale.

In ogni caso, come da commenti dello staff tecnico a fine match, la squadra ha tenuto bene per tre quarti di gara, reagendo al fuoco di fila avversario del primo periodo, e mantenendosi in rotta di navigazione per oltre 30’.

Poi, come già detto, nel finale è venuta meno l’energia, e le rotazioni sono state un po’ condizionate dalle assenze e dalle condizioni non ottimali di alcune giocatrici pur scese in campo.

Prossima gara per la PFV nell’insolita giornata di sabato 11 novembre a Vercelli alle ore 20,30, contro Novara Basket.