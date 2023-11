Dispersi sotto la neve sul sentiero per il rifugio Massera

Pomeriggio di ricerche, in Valsesia, per due giovani escursionisti dispersi in zona Carcoforo.

Intorno alle 16,15, il distaccamento dei vigili del fuoco di Varallo Sesia, comando di Vercelli, è stato allertato per la ricerca di due giovani che avevano smarrito il sentiero che stavano percorrendo per raggiungere il rifugio Massero.

Le squadre della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino, percorrendo il sentiero sotto una copiosa nevicata e al buio, hanno raggiunto i malcapitati e con il supporto dei Vigili del Fuoco li hanno accompagnati all’abitato di Carcoforo per un controllo sanitario prestato dal Soccorso Alta Valsesia) di Alagna.