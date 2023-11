Legnago - Pro Vercelli 1-1 (punto perso?)

A Mustacchio risponde Van Ransbeeck. Al Sandrini finisce 1-1 tra Legnago e Pro Vercelli. Una buona Pro nella prima frazione, chiusa meritatamente in vantaggio, spreca il 2-0 a inizio ripresa e incassa, in una delle poche azioni insidiose dei padroni di casa l'1-1. Che non si sbloccherà più nonostante una supremazia e tenuta di palla della Pro Vercelli. Se per il Legnago il punto può stare bene, il maggior rammarico è proprio dei ragazzi di mister Andrea Dossena per come si è sviluppato l'incontro.

Diverse assenze in casa veneta; Pro (in tenuta all black) senza Maggio, fermato da un infortunio. Condello nel tridente d'attacco, Comi parte dalla panchina.

Legnago subito pericoloso: dopo 45'' Mazzali dalla sinistra in mezzo, all'area: Rocco calcia al volo, la difesa della Pro respinge, l'azione prosegue con un colpo di testa di Giani alto. La Pro si registra e inizia a far sentire la sua presenza nella trequarti avversaria. 8' Punizione per i bianchi dalla destra: Santoro in area, Parodi non arriva a correggere in tuffo. 15' Punizione dal limite per la Pro (fallo su Nepi): doppio tentativo di Iotti senza successo. Giallo a Santoro. Brividi per la Pro al 17': Rocco s'accentra e lascia partire una conclusione che Sassi respinge: Sbampato rimette in mezzo, dopo una serie di rimpalli la difesa dei bianchi salva. Gioco che staziona a centrocampo, con pochi sbocchi offensivi. 31' Mustacchio la sblocca. Azione sulla sinistra Santoro-Rodio che dal fondo centra sul secondo palo dove Mustacchio anticipa tutti di testa e insacca l'1-0 per la Pro. 33'. Ammonito Giani. Legnago pericolosissimo al 41: bell'azione di Giani murata dalla difesa bianca, palla a Diaby che, da posizione centrale, calcia alto. 46' Pro vicina al raddoppio: Nepi, su centro dalla sinistra di Mustacchio, anticipa Zanandrea: palla che sfiora il palo e si perde sul fondo. Finisce il primo tempo. Pro avanti 1-0.

Ripresa- Passano appena 2' e la Pro potrebbe "blindare" il match: errore in disimpegno della retroguardia biancoazzurra, Condello serve Nepi che solo davanti al portiere calcia sul fondo. Che occasione. 51' pareggio del Legnago: Giani dal limite, Sassi ci mette i guantoni ma sulla respinta il belga Van Ransbeeck di testa sigla l'1-1. Dopo un periodo con poche emozioni (a parte un colpo di testa di Parodi su punizione di Rodio abbondantemente alto), la Pro si riaffaccia dalle parti dell'area biancoazzurra; Spavone ci prova dal limite, Fortin si tuffa sulla sinistra e respinge. Proteste da entrambe le squadre per un arbitraggio all'inglese. Doppio cambio nella Pro: Comi per Nepi e Rutigliano al posto di Spavone.75' Motoc ferma Mustacchio lanciato in contropiede. La Pro s'attesta nella tre-quarti veronese. Il pallone gira veloce, soprattutto sull'out di destra ma Fortin e la retroguardia del Legnago rischia il minimo. Sarzi Puttini per Iezzi. Pro con ancora due cambi a disposizione. Scade il 90'. Sei minuti di recupero. 93' Punizione di Iotti: palla che attraversa l'area senza che nessun giocatore della Pro riesca nella deviazione. Squadre stanche, ma la Pro che cerca il vantaggio. 95' Angolo insidioso di Iotti, Fortin e Comi si scontrano: punizione per il Legnago. Finisce 1-1.

LEGNAGO (3-5-2): Fortin; Sbampato, Motoc, Zanandrea; Muteba, Diaby (83' Franzolini), Van Ransbeeck, Viero (69' Casarotti), Mazzali (81 Ruggeri); Giani (81' Tabue), Rocco.