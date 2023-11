Ai domiciliari, evade e ruba un portafoglio

Era ai domiciliari per reati contro il patrimonio e legati al traffico di stupefacenti ma ha pensato bene di evadere dalla misura alternativa, rubare un portafoglio e, utilizzando il codice di sblocco del bancomat custodito all'interno, prelevare diverse centinaia di euro. L'uomo, però è stato ripreso dalla videosorveglianza dell'istituto di credito per l'uomo, dopo una rapida indagine, è scattato l'aggravamento della misura.

Venerdì 3 novembre la Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha tratto in arresto un cinquantenne italiano, pluripregiudicato per reati contro il traffico di stupefacenti ed il patrimonio.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito il 50enne è immediatamente riconosciuto dagli investigatori della Polizia di Stato i quali, dopo una breve attività d’indagine, lo hanno deferito alla Procura in ordine ai reati di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito ed evasione e lo hanno altresì segnalato al Tribunale di Sorveglianza di Vercelli, che ha stabilito per l’uomo la perdita di efficacia del beneficio riconosciutogli ed il ripristino della detenzione in carcere. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Billiemme per l’espiazione della pena.