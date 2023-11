Estorsione, ricettazione, falso: 50enne in cella. La Polizia lo pizzica mentre assume droga

Condannato in via definitiva a 5 anni 2 mesi di carcere, un 50enne è stato arrestato, nei giorni scorsi, dal personale della Squadra Mobile della Questura di Vercelli che ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica. L'uomo, italiano, pluri pregiudicato per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo all’esito del cumulo di pene riportate nell’ambito di vari procedimenti instaurati a suo carico per i reati di estorsione, ricettazione e falsità materiale commessa dal privato.

E' stato rintracciato dagli agenti della Questura mentre era intento ad assumere sostanza stupefacente (cocaina) e pertanto è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato alla locale casa circondariale per l’espiazione della pena.

Nelle fasi esecutive della cattura il destinatario della misura è stato trovato in compagnia di un quarantenne albanese, gravato a da numerosi precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti il quale, non sapendo giustificare la sua presenza in quel luogo e non riuscendo a celare il suo nervosismo, è stato sottoposto a perquisizione e gli sono stati trovati addosso circa 11 grammi di cocaina pronta per essere spacciata e pertanto è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.