«Duca nel cuore»: sabato l'addio a Francesco Bassi, morto a 20 anni

E' stato fissato per sabato alle 10, nella chiesa parrocchiale di Lamporo, il funerale di Francesco Bassi, 20 anni, morto all'alba di mercoledì uscendo di strada lungo la provinciale 2.

leggi anche: GIOVANE PERDE LA VITA RIBALTANDOSI IN AUTO

Venerdì alle 19, alla cascina Fracassa di Livorno Ferraris dove Bassi viveva con i genitori e la sorella, verrà invece recitato il rosario in suffragio del giovane sportivo molto noto, nel vercellese per la lunga militanza nelle file della Crescentinese calcio, ma anche per essere uno dei supporter più fedeli dell'Hockey Vercelli.

leggi anche: SPORT IN LUTTO PER FRANCESCO BASSI, 20 ANNI

E proprio gli amici della Curva nord Paolo Torazzo, prima dell'inizio della partita del campionato di A1 tra i vercellesi e l'Amatori Lodi di mercoledì, hanno ricordato il "Duca" come veniva chiamato Bassi, stendendo uno striscione lunga tutta la cura, ancora vuota per i lavori in corso all'interno del Palazzetto. «Distrutti dal dolore... Duca nel cuore».

Bassi, che aveva studiato al liceo scientifico di Vercelli, da qualche settimana si era trasferito a Lugano per studiare fisioterapia, ma quando poteva tornava volentieri nel vercellese, dalla famiglia e dagli amici. L'incidente che gli è costato la vita è avvenuto di ritorno dalla festa di Halloween che il giovane aveva trascorso con gli amici di sempre a Santhià.