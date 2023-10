Collezione Marazzato: due giorni dedicata ai mezzi militari

Pochi giorni dopo la partecipazione alla fiera Auto e Moto D’Epoca di bologna, conclusasi con grande successo e partecipazione da parte del pubblico, la Collezione Marazzato torna protagonista con l’ultimo evento “casalingo” del 2023, la due giorni dedicata ai mezzi militari che avrà luogo nel weekend del 4 e 5 novembre in concomitanza con la Giornata delle Forze Armate che si celebra, appunto, sabato 4 novembre nell’ambito della festa dell’Unità Nazionale.

Organizzato da Fondazione Marazzato nel complesso di Stroppiana che ospita la Collezione Marazzato, questo appuntamento si articola in parte secondo la formula ormai consueta, con un’esposizione tematica nello showroom, il salone principale dell’edificio, in cui saranno esposti i mezzi della Collezione, più altri veicoli provenienti da altre collezioni, modelli in scala e una mostra fotografica allestita con materiale della Fondazione Negri.

Tra i mezzi schierati nell’area espositiva ci saranno due pezzi importanti della Collezione Marazzato, i Fiat 18 P e 18 BLR. Questi faranno anche da “ambientazione” all’esperienza di guida simulata tramite visori per la realtà virtuale, un’opportunità offerta al pubblico sin dal primo appuntamento con la Collezione Marazzato e che per l’occasione è stata rinnovata con un nuovo filmato presentato pochi giorni fa a Bologna Fiere.

Della mostra tematica faranno parte, tra le altre, anche una Kubelwagen, vettura da ricognizione realizzata sulla base del primo Volkswagen Maggiolino, e diverse moto d’epoca.

Nelle aree vicine all’ingresso ci sarà come di consueto spazio per posteggiare i veicoli d’epoca degli ospiti, mentre il tour all’interno della struttura, solitamente affidato ad un bus, per l’occasione sarà organizzato utilizzando il torpedone militare Rom 6 della Collezione Marazzato.

Il convegno

Come ormai gradita abitudine, anche in questa occasione non mancherà un convegno a tema che vedrà la partecipazione di numerosi esperti. Intitolato “I mezzi militari nelle varie epoche”, si terrà la mattina di domenica 5 novembre alle 11:00 sul palco allestito all’interno dello showroom e sarà moderato dal giornalista ed esperto di mezzi d’Epoca Massimo Condolo.

L'evento sarà arricchito dalle consuete attività di contorno: durante entrambe le giornate, infatti, sarà possibile effettuare visite libere o guidate ai locali che ospitano buona parte degli oltre 250 mezzi di cui è composta la Collezione Marazzato, l’area riservata ai bambini e quella per il ristoro con piatti tipici preparati dalla Pro Loco di Crova.

Questo “Porte Aperte” che chiude il ricco calendario degli eventi 2023 arriva al termine di un’annata decisamente esaltante, che ha visto nascere la Fondazione Marazzato, sotto la cui egida sono gestite tutte le iniziative a tema storico e culturale legate alla Collezione Marazzato e quelle che rientrano nelle attività di welfare e promozione del territorio del Gruppo Marazzato, leader nella bonifica e dei servizi ambientali.

Alberto Marazzato, che guida l’azienda insieme ai fratelli Luca e Davide, interverrà in qualità di presidente della Fondazione Marazzato per i consueti saluti in apertura e chiusura del convegno e con l’occasione annuncerà le prime novità del calendario 2024.