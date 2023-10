La Mille Miglia torna a Vercelli

A un anno di distanza dal loro primo passaggio, martedì 11 giugno 2024 le auto storiche partecipanti alla quarantaduesima edizione della 1000 Miglia ritorneranno a Vercelli.

L’annuncio poco fa a Brescia nel Salone Vanvitelliano del Palazzo della Loggia durante la presentazione della gara che attraverserà l’Italia dal 11 al 15 giugno prossimi. Cinque giorni di gara, 2.100 chilometri da percorrere, 140 prove cronometrate, oltre 400 le vetture partecipanti, tra quelle che corsero realmente almeno una delle edizioni tra il 1927 e il 1957 (categoria Participant ed Eligible) ed i modelli di quelle stesse vetture d’epoca (categoria Guest List).

Il passaggio in città avverrà nel pomeriggio di martedì 11 giugno nel corso della prima tappa che, partendo da Brescia passerà per Bergamo, Novara, Vercelli per poi raggiungere Torino dove gli equipaggi trascorreranno la notte. “La bellezza del centro storico cittadino, il fascino del nostro territorio con il suo mare a quadretti, il calore del pubblico che, senza soluzione di continuità, ha accompagnato nel giugno scorso gli equipaggi dall’ingresso di Via Trino al ponte della Sesia, l’organizzazione che Vercelli ha saputo mettere in campo – ha dichiarato Eugenio Castelli presidente dell’Automobile Club di Vercelli – hanno convinto gli organizzatori della 1000 Miglia ad inserire nuovamente Vercelli anche nel percorso del prossimo anno.”

“Già nei prossimi giorni – ha concluso il presidente Castelli – inizieranno i primi incontri con il Comune di Vercelli, Enti, Associazioni e Sponsor per incominciare ad organizzare l’accoglienza a Vercelli di quella che Enzo Ferrari definì la corsa più bella del mondo”.