Nuovi cassonetti: il Pd interroga

Interrogazione urgente del Pd in consiglio comunale sui nuovi cassonetti per la raccolta differenziata di vetro, plastica e alluminio.

Il testo.

Da poco tempo la Città di Vercelli è stata interessata da una parziale sostituzione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti frazione vetro e plastica-, posti nelle piazzole pubbliche, con nuovi e più voluminosi cassonetti.

I nuovi cassonetti di raccolta-vetro plastica-, inferiori in numero rispetto ai vecchi sostituiti, sono stati posizionati in aree differenti dalle originali, e i residenti per raggiungerli debbono, in modo generalizzato, percorrere maggior strada. Da tali modifiche si è osservato un crescente fenomeno degli abbandoni dei rifiuti.

Si interroga per sapere: se l’amministrazione comunale è a conoscenza del fatto; se è presente un piano di reintegro dei cassonetti mancanti; se l’amministrazione ritiene, dato il volume maggiore dei nuovi cassonetti, che siano in numero sufficiente; se i passaggi settimanali di svuotamento dei cassonetti nuovi da parte del gestore sono i medesimii di prima; se i nuovi cassonetti abbiano dato problemi e vi sia già stata necessità di alcune sostituzioni; i costi totali dell’operazione di modifica del sistema di raccolta della frazione vetro plastica. Considerato l’investimento sostenuto, quali sono le previsioni di aumento della raccolta differenziata.