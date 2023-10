Cucinare con il forno a onde mesmeriche: un divertissement colto e pop al tempo stesso per riflettere sulla crescente difficoltà a distinguere tra vero e falso

Dal 3 novembre, in libreria Cucinare con il forno a onde mesmeriche di Nicola Gallino, Golem edizioni.

Un divertissement colto e pop al tempo stesso per riflettere sulla crescente difficoltà a distinguere tra vero e falso nell’entropia d’informazioni in cui viviamo immersi.







Il libro

Cosa accade se nel rigore delle fonti storiche ne viene citata una costruita ex post? Sarebbe capace, lei sola, di scompaginare gli elementi allo stato potenziale fino a riscrivere a ritroso l’intero corso degli eventi? Anche a fatti invariati, l’elemento di rottura riesce infatti, come nella caverna di Platone, a proiettare ombre deformanti capaci di mostrare la realtà sotto una luce diversa e rivelatrice.

Napoli, Biblioteca dei Girolamini. Il manoscritto di una tarantella popolare d’inizio Settecento nasconde una diabolica trama di potere contro l’astro nascente della filosofia naturalista Giambattista Vico. Tutti gli elementi sembrano ricondurre ai maneggi della Compagnia di Gesù.

Alpi Occidentali, marzo 2019. Un escursionista scopre per caso in una crepa fra le rocce una spettacolare concrezione di aragonite azzurra. L’aveva già descritta nel 1873 il geologo inglese William Paget Jervis. Sepolta da una valanga, ora torna miracolosamente alla luce.

Pochi sanno che nel 1968 l’ambasciatore del governo franchista in Italia invia una protesta diplomatica all’allora ministro degli esteri italiano Amintore Fanfani per una canzone dello Zecchino d’Oro ritenuta offensiva per il suo Paese.

E nel 1801, nell’ambiente illuminista della Torino repubblicana, esce il primo manuale che insegna a cucinare con l’elettricità grazie alla nuova pila di Volta e a un misterioso forno a onde mesmeriche. Ne è restata qualche traccia negli scantinati del Museo di Fisica dell’Università?

Questi e altri sono momenti e faglie della storia in cui i presupposti c’erano veramente tutti, sliding doors della realtà su cui però ha messo la zampa il solito gatto di Schrödinger e le cose sono andate diversamente.

Nicola Gallino

Torino, 1964. Scrive su La Repubblica dove si occupa principalmente di musica, storia, libri, itinerari. Responsabile Comunicazione al Salone Internazionale del Libro (2007-2018). Storico e musicologo, è stato docente all’Università del Piemonte Orientale e all’Accademia Albertina di Torino. Ha scritto fra l’altro Tutti i libretti di Rossini (con Marco Beghelli, Garzanti, 1991), Per honor della sua Collegiata (Centro Studi Piemontesi, 1995), La lunga supplenza (con Rolando Picchioni, Nino Aragno Editore, 2021). Appassionato gastronomo, tiene sulla sua pagina Facebook il blog-rubrica Pennies from Heaven.