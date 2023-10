Mustacchio "riacchiappa" la Giana: 1 a 1 siglato al 44'

Giana Erminio – Pro Vercelli 1-1

Marcatori: Fumagalli (GE) al 5'; Mustacchio (Pvc) al 44';

PRIMO TEMPO

Nepi per due volte vicino al gol: per due volte il suo tiro è ribattuto (prima in scivolata e poi con il corpo, sulla linea) da Previtali.

Pasticcio di Sassi (al 5') coi piedi, che si fa rubare palla da Fall: la sfera va a Fumagalli che mette dentro, Pro sotto di uno.

Botta di Ballabio dalla destra, palla non lontana dal palo alla destra di Sassi.

Imbucata per Lamesta, uscita precisa di Sassi che sventa.

Ancora Lamesta, gran tiro e gran parata di Sassi, siamo al 25'.

Invenzione di Fall sulla sinistra, palla a Franzoni, fuori di poco.

Risponde la Pro con uno slalom di Maggio, palla fuori di poco, ma l'azione di Maggio è da incorniciare.

Mustacchio, pressato, perde palla, altro tiro di Ballabio: sul fondo.

Rodio, cross per Iotti che di testa in tuffo non trova lo specchio della porta.

Gol annullato alla Giana per fuorigioco.

Gran gol di Mustacchio allo scadere che entra in erea, sterza e con un sinistra a rientrare meyte dentro: 1 a 1.

Uno di recupero.

SECONDO TEMPO

FORMAZIONI:

GIANA ERMINIO (4-3-3): Pirola; Caferri, Previtali, Minotti, Groppelli; Ballabio, Marotta, Franzoni; Fumagalli, Fall, Lamesta A disp. Magni, Fumagalli, Ferrante, Pinto, Perna, Francolini, Messaggi, Corno, Barzotti, Gotti, Piazza, Verde All. Chiappella.

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Spavone; Mustacchio, Nepi, Maggio. A disp. Rizzo, Carosso, Sarzi Puttini, Emmanuello, Comi,

Ghezza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Forte, Rutigliano, Niang, Pesce, Petrella, Sibilio. All. Dossena.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Ammoniti: Previtali, Ballabio della Giana;