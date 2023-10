Rices, partenza col botto

Vc Rices-Montalto Dora 58-53

Parziali: 20-15; 15-8; 12-17; 11-13

Agoglia 4, Maccapani 3, Curino 3, Liberali 13, El Hammami 7, Conte 5, Paulato 3, Vercellone 6, Cappello, Cattaneo 7, Skilja 2, Sow 5.

Coach, Antonio Galdi; assistente Fulvio Buffa; preparatore atletico Alessandro Scarfò.

Prima di campionato, prima vittoria che merita tre aggettivi: sudata, spettacolare, sofferta. Contro una formazione coriacea ed esperta, la squadra di Antonio Galdi è riuscita a vincere grazie a una fase difensiva attenta, con marcature asfissianti a uomo anche nella zona delle possibili bombe e un'intensità che è durata per tutta la gara.

Da segnalare la grande prestazione di Samuele Lberali, il canestro “pesante” siglato da Cattaneo quando gli ospiti nel quarto tempo si sono avvicinati al recupero (portandosi a meno 3) e l'attenta regia di Antonio Galdi. Alcuni cambi e quintetti hanno stupito un po', ma alla fine... ha avuto ragione lui.

Primo quarto. Si parte con questo quintetto: Cattaneo, Sow, Vercellone, Liberali, Agoglia. Gara tesa, con troppi errori sotto canestro di entrambe le contendenti. Sul punteggio di 12 a 11 Vercellone centra una tripla e nel finale ne centra un'altra Maccapani: applausi al Piacco, il quarto finisce con i Rices sopra di 5 (20-15).

Secondo quarto. Galdi, a sorpresa, manda sul parquet un quintetto che non ti aspetti: niente Agoglia, niente Liberali... Eccoli i cinque: Maccapani, El Hammami, Skilja, Conte, Sow. E i cinque non deludono. Anzi partono a razzo. Una tripla di Conte, un tiro libero di Sow e per vedere un canestro del Montando Dora si deve aspettare il terzo minuto. Poi El Hammami si scatena. Spazio a Liberali ed Agoglia, il secondo quarto si chiude con un bel + 12 (35 a 23; 15 a 8 il parziale).

Terzo quarto. Il Montaldo Dora preme e recupera, i Rices (Galdi manda in campo anche Paulato, che mette dentro 3 tiri liberi importanti, e l'under 17 Curino, all'esordio) stringono i denti e chiudono a + 7 (47 a 40; 12 a 17 il parziale).

Ultimo quarto. Entrano in campo la tensione, la stanchezza e anche un po' di paura. A stendere gli ospiti ci pensa Liberali con due penetrazioni con canestro (uno più bello dell'altro) e, sul 54 a 52, il punto della vittoria lo sigla Cattaneo che è un giocatore particolare: lento, prezioso, generoso. Dalla media lunghezza sigla il canestro che stronca la rimonta avversaria (e poi chiude in bellezza con due tiri liberi).

Grande inizio, anche perché i favori della vigilia erano per gli avversari.

Prossima gara tra due settimane, domenica, turno di riposo.