PFV, domenica primo appuntamento con il campionato di B (al Piacco)

Nell’amichevole disputata Biella sabato 7 ottobre, in preparazione del campionato di serie B che scatterà domenica 15, la PFV è stata sconfitta con il risultato di 68-45 dal Basket Femminile Biellese, prossima avversaria in campionato.

Le vercellesi, dopo aver tenuto testa alle avversarie nei primi due quarti, hanno via via ceduto negli ultimi due, a fronte di percentuali di tiro migliori da parte biellese.

A parziale attenuante della sconfitta, si possono lamentare le assenze della lungodegente Ansu, di Acciarino – infortunata e tenuta precauzionalmente a riposo – nonché delle non perfette condizioni di Bouchefra, comunque presente in campo a dare il suo buon contributo, oltre ad altre giocatrici della rosa, quasi tutte nel ruolo di centro, come Liberali e Mocchia.

Inoltre coach Bendazzi ha ruotato molto frequentemente le 14 ragazze a disposizione, privilegiando la ricerca di schemi ed automatismi di gioco, rispetto al risultato.

In società si confida molto che la prima esperienza contro una diretta concorrente in campionato sia stata utile e preziosa per le sfide imminenti, che conteranno davvero, e che con il recupero delle assenti di questa gara, la competitività della squadra possa migliorare.

Come detto il campionato di serie B inizierà domenica 15 ottobre, in casa al Palapiacco, nuovamente dotato di tribunette provvisorie grazie all’intervento del Comune. La PFV affronterà Polisportiva Pasta di Rivalta, vecchia conoscenza in serie C negli scorsi campionati, prima di essere ammesse su richiesta in serie B lo scorso anno.

Sarà sicuramente un impegno da affrontare con grande attenzione e determinazione per le ragazze dei coach Bendazzi e Congionti.

Questo il tabellino della gara:

Basket Femminile Biellese – PFV 68-45 (13-10-28-26; 48-34; 68-45).

PFV: Bassani, Bouchefra 4; Bracco 15; Sarrocco 7; Leone G. 2; Deangelis 7; Coralluzzo 5; Dockrill; Buffa 2; Chillini; Gentilini; Francese A, Bertelegni 3; Leone S.