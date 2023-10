Juve NG in vantaggio dopo 45'

Pro Vercelli-Juventus 1-2

Marcatori: Gheza (PVc) all'8'; Ntenda (JNG) al 17'; Mancini (JNG) al 43'.

Primo tempo

Si parte. Errore in disimpegno di Rizzo, palla alla Juve Next Gene, rovesciata spettacolare di Mancini.

Cross di Contaldo, testa di Pesce, fuori di poco.

Pro con un inedito 3-5-2.

Pesce e Comi davanti, Niang e Ghezza esterni, Contaldo, Rutigliano, Spavone a centrocampo, difesa a tre con Seck, Fiumanò e Carosso.

Rizzo si riscatta con un paio di parate.

8': eurogol di Filippo Ghezza che dalla distanza trafigge il portiere della Juve, Scaglia, con un tiro potente e preciso, alla ainistra del portiere.

Angolo, testa di Carosso, fuori di poco.

17': Ntenda supera Niang, entra in area, e da posizione defilata (quasi impossibile) trafigge Rizzo con un tiro teso e a rientrare. 1 a 1.

Due gol molto belli.

Carosso lancia Spavone che crolla in area, per l'arbitro va bene così.

Errore in disimpegno di Gheza, la difesa si salva in corner.

23': con Carosso della Pro a terra in piena area di rigore, la Juve Next Gen raddoppia: Mancini raccoglie di testa e mette dentro: 2 a 1 per i bianconeri.

Fine primo tempo.

PRO VERCELLI: Rizzo; Niang, Seck, Fiumanò, Carosso; Spavone, Rutigliano, Contaldo; Pesce, Comi, Gheza. A disp. Sassi, Valentini, Parodi, Rodio, Mustacchio, Emmanuello, Iotti, Forte, Iezzi, Santoro, Nepi, Petrella, Sibilio. All. Dossena.

JUVENTUS NEXT GEN: Scaglia; Valdesi, Citi, Stivanello; Perotti, Nonge, Maressa, Hasa, Ntenda; Mbangula, Mancini. A disp. Daffara, Savona, Muharemovic, Cerri, Comencia, Guerra, Damiani, Doratiotto, Salifou, Turicchia, Turco, Anghilè, Bassino. All. Brambilla.

Arbitro, Toma Mbei di Cuneo

Ammoniti