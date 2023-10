Igea inaugura la Saletta di Oncologia con il murales degli studenti dell'Artistico

L’Associazione Igea Prevenzione Salute Vita, mercoledì 11 ottobre, alle ore 15, invita all’inaugurazione della nuova Saletta di Oncologia, all'ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, primo piano, decorata dagli studenti della Terza Classe del Liceo Artistico di Varallo, coordinati dalle Insegnanti Laura Brambilla e Galatel Trapella. La realizzazione del lavoro è stata seguita dalla volontaria IGEA Laura Corsini. In occasione della cerimonia di inaugurazione saranno esposti tutti i bozzetti preparatori. Seguirà un concerto di violino e arpa del Duo Chabrier.

La generosa donazione in memoria di Michela Vercelli ha fatto fiorire il murales della Speranza all’Ospedale di Borgosesia. Il progetto si è concentrato nella rappresentazione di elementi, forme e colori che esprimessero serenità, equilibrio, forza e vitalità. Al centro è stata collocata una fenice, favoloso uccello sacro degli Egizi, che si riteneva rinascesse dalle proprie ceneri. Accanto alla mitica fenice sono stati disegnati dei fiori simbolici: il fior di loto, che rimanda alla rinascita e al superamento degli ostacoli della vita, infatti le sue radici crescono sott’acqua nel fango, e la stella alpina, la regina delle Alpi, metafora di purezza, amore, coraggio e resilienza per rappresentare la grande forza nel contrastare le avversità.

La scelta dei colori non è stata casuale, ma sempre ispirata ad una simbologia positiva: il giallo, simbolo della luce, del sole, ma anche dell’energia, sia mentale, che fisica; il verde, che suscita equilibrio, compassione e armonia, ispirando un rapporto equilibrato tra uomo e natura: oltre ad avere un effetto calmante, questo colore trasmette un senso di giustizia ed esalta la grandezza d’animo, simboleggiando la capacità di dare e ricevere amore; il colore rosa invece infonde passione e vitalità nell’amore per gli altri e per se stessi: la caratteristica principale di questo colore è proprio quella di alleggerire la mente, fugando i pensieri negativi.