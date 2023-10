“Sette rose per Rachel”, un romanzo di Marie Christophe Ruata-Arn ambientato a Cigliano

Sara’ una domenica pomeriggio originale quella del 15 ottobre alla So.M.S di Cigliano

Nel salone della sede sociale della So.M.S., la scrittrice ginevrina Marie Christophe Ruata-Arn presentera’ il suo romanzo “Sette rose per Rachel” edizioni Sinnos, ambientato a Cigliano, paese di origine della suocera, dove ha potuto trascorrere in passato piacevoli vacanze in famiglia. Cosi’ luoghi e persone dell’infanzia vissuta a Cigliano, ritornano in questo originale romanzo, insieme a numerosi riferimenti alle campagne e alle risaie del vercellese, da cui l'Autrice è rimasta, per così dire, affascinata.

Dalla fervida fantasia di Marie Christophe è così nata una storia lieve ed attuale, la cui lettura, adatta a tutti, può far riflettere sui rapporti familiari, sui problemi dell’adolescenza

e sull’importanza delle proprie origini.

“Sette rose per Rachel” è un romanzo di formazione, una saga familiare raccontata attraverso gli occhi di una ragazzina immatura che però, durante lo svolgersi della vicenda, si trasforma, diventando più adulta e meno capricciosa.

Marie Christophe non è alla sua prima esperienza come scrittrice, ma ha al suo attivo diversi romanzi per ragazzi di ogni età, tra cui l’ultimo, intitolato “Segreti di famiglia” e pubblicato in Italia all’inizio di quest’anno, sempre per le edizioni Sinnos.

Oltre che autrice di romanzi e fumetti, Marie Christophe Ruata-Arn è architetto, sceneggiatrice e suona la tastiera in un gruppo rock tutto al femminile.

Un pomeriggio da non perdere, allietato anche dalle note musicali di The sound of jazz, un gruppo formato da musicisti del territorio che proporranno al pubblico noti brani musicali.

L’incontro e’ aperto al pubblico.

Per chi lo desidera, al termine sara’ servito un Apericena solidale, il cui ricavato sarà devoluto ad una organizzazione di volontariato. Offerta base 10 euro.

Per l’Apericena e’ necessario prenotarsi al 334 9944965.

L’iniziativa gode del sostegno del Comune di Cigliano.