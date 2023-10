Aggredita e rapinata, finisce in ospedale

Sono in corso indagini per risalire all'autore della violenta rapina avvenuta nella mattina di lunedì 2 ottobre in prossimità di un garage in via Pontinia, traversa di corso Prestinari non lontana dal parco intitolato a Don Bevi.

Colpita da uno sconosciuto mentre si recava in garage, la donna è stata poi trasportata in ospedale dopo essere stata soccorsa da un addetto alle pulizie.

Non sarebbe il primo caso di rapine consumate ai danni di donne sole nelle ultime settimane e le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili di questo come degli altri episodi.