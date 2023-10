Minacce per ottenere un appalto e furti in epoca covid: due arresti a Vercelli

Due arresti da parte della Squadra Mobile della Questura di Vercelli in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale di Torino nei confronti di due, un venticinquenne e un trentacinquenne, entrambi italiani, residenti a Vercelli.

Il primo, pluri-pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto in seguito alla revoca della decreto di sospensione della detenzione in carcere in quanto riconosciuto colpevole di una serie di furti commessi tra il 2020 ed il 2021 nel torinese. L’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale per espiare la pena di 1 anno, 3 mesi e 10 giorni, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 260 euro di multa.

Il secondo invece, pluri-pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio e giudicato colpevole di atti persecutori, è stato tratto in arresto in seguito alla revoca della detenzione domiciliare e pertanto è stato associato alla locale CasaCircondariale per l’espiazione della pena di 6 anni, 6 mesi e 12 giorni, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 2.060 euro di multa.

Nel 2015, l'uomo, non riuscendo a ottenere alcuni lavori in appalto da un ufficio pubblico di questa provincia, aveva gravemente minacciato il funzionario preposto al conferimento dell’appalto, colpevole a suo dire di non avergli concesso il lavoro.