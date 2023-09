Giovedì l'addio a Michael Zanera, 34 anni

Per i parenti delle vittime della strage di Brandizzo è arrivato il momento di dire addio ai propri cari. Una dopo l'altra, arrivano le date delle esequie per i cinque operai Sigifer morti nella notte tra il 30 e il 31 AGOSTO.



Giovedì alle 15, in duomo, si terranno le esequie di Michael Zanera, 34enne saldatore residente fino all'anno scorso al rione Isola, prima di trasferirsi a Borgo Vercelli. L'uomo, che non era spostato, lascia la mamma e una fitta schiera di amici che, in questi giorni, hanno atteso con pazienza e dolore la fine degli accertamenti medico legali e il nulla osta della Procura di Ivrea. Giovedì pomeriggio l'ultimo saluto.