Giornate Europee del Patrimonio: si accendono i riflettori sugli 800 anni dell'ospedale

“In questa casa dell’Hospital grande, sotto il titolo di Santo Andrea” è il filo conduttore delle mostre che, a partire da oggi, sabato 23 settembre, coinvolgono Archivio Storico del Comune e Archivio di Stato. Protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio sarà l'ospedale del quale ci si prepara a festeggiare gli 800 anni dalla Fondazione.

Due gli appuntamenti in programma all'Archivio di Stato di via Manzoni 11: domenica 24 settembre dalle 15 alle 19, viene allesta una mostra con alcuni documenti provenienti dal fondo “Ospedale Sant’Andrea di Vercelli”, rendendo così omaggio a tale importante Istituzione e ripercorrendo momenti significativi della sua lunga storia, con particolare interesse per il periodo delle origini.

Domenica 24 all 17 si attende il pubblico nell’Auditorium di Santa Maria delle Grazie in via Manzoni 11 per la conferenza "Delle Scritture, come se hanno da guardare", momento di letture e riflessioni sulle fonti a cura di Alessandra Cesare, responsabile dell'Archivio Storico, Manoscritti e rari, Biblioteca Civica della Città di Vercelli ed Elena Rizzato, direttrice dell’Archivio di Stato di Vercelli e della Sezione di Archivio di Stato di Varallo, per ricostruire insieme momenti di vita dell’ospedale del passato attraverso la lettura di alcuni passi scelti nei testi manoscritti e a stampa posseduti da entrambe le Istituzioni.

Nella sede dell’Archivio Storico della Città di Vercelli, in via Cagna 8, viene invece ospitata, oggi e domani dalle 10 alle 17, un'altra esposizione documentaria relativa all'ospedale, realizzata con documenti che vanno dal 1300 all'età contemporanea. Niente di meglio per interpretare il tema dell'edizione 2023 delle Gep, “Patrimonio in vita”.

Tutte le iniziative delle Giornate Europee del Patrimonio sono a ingresso è libero e gratuito e non occorre la prenotazione.