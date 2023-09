“Patrimonio in vita" a Lucedio: le visite Fai si gemellano con le installazioni di Matilde Cassani

Le consuete visite domenicali al complesso abbaziale di Lucedio, il 24 settembre pomeriggio, dedicheranno uno sguardo speciale alle installazioni d’arte contemporanea dell’artista Matilde Cassani. Queste ultime, in tutto tre, realizzate su sponsorizzazione e contributo della Proprietà privata abbaziale nell’ambito del progetto Aptitudefothearts, aderiscono molto bene al tema delle Giornate Italiane del Patrimonio in programma nel fine settimana.

“Patrimonio in vita”, il tema dell'edizione 2023, intende far riflettere su quanto e come i valori culturali, le tradizioni e i modi di vivere del passato siano fondamentali per vivere il presente e guardare al futuro. Ai piedi del campanile (proprietà della Provincia di Vercelli e aperto per le visite accompagnate in convenzione con il Fai di Vercelli) una prima installazione dell’artista accoglierà i visitatori prima della salita alla torre campanaria e verrà illustrata proprio nel rispetto del tema Gep 2023 che rimanda alla cultura materiale e immateriale che da secoli connota la storia e la cultura del paesaggio risicolo vercellese.

«Nelle installazioni, passato, presente e futuro, si fondono - spiega Paolo Salvadori di Wiesenhoff, proprietario della parte privata abbaziale - per assumere la suggestiva forma di grandi e slanciati spaventapasseri multicolori. Nella vastità dei campi a riso dove nel tempo si è rarefatta la presenza umana, ecco riapparire sui cordoli di risaia, le grandi sagome degli spaventapasseri, figure antichissime quanto fiabesche che da sempre hanno un posto speciale nella cultura popolare. Con questo obiettivo abbiamo sostenuto il progetto e fatto realizzare le installazioni che troveranno in abbazia ulteriori modulazioni artistiche».

Campanile sarà aperto dalle 15 alle 17: illustrazione dell’installazione e salita alla torre campanaria. contributo in loco al FAI di 3 euro a persona dagli 8 anni in su. Per la visita al campanile sono consigliate calzature basse e comode per la salita visti i molti gradini. Prenotazione obbligatoria entro le 12 di domenica 24 settembre a vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it. Complesso abbaziale sarà aperto dalle 17 alle 18 con approfondimento sulla genesi delle installazioni. Per la visita alla parte privata non occorre prenotazione. Basterà presentarsi con qualche minuto di anticipo al cancello “Principato di Lucedio”. Biglietto in loco.