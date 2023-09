Robbio: infortunio sul lavoro, ferito operaio 51enne

Sarà il personale dell'ispettorato del lavoro di Pavia a ricostruire la dinamica esatta dell'infortunio sul lavoro avvenuto questo pomeriggio (lunedì 18 settembre), poco dopo le 13:15, in un'azienda di scatole per la pizza, situata in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Stando alle prime ricostruzioni un operaio di 51 anni che stava lavorando a una pressa industriale è rimasto incastrato con la mano all'interno dell'attrezzo meccanico.

Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 giunti con un'auto infermieristica e l'elisoccorso proveniente da Milano.

Dopo le prime cure l'operario è stato caricato sull'elicottero e trasportato all'ospedale San Giuseppe di Milano, in codice giallo.

Fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita