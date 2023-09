Prima uscita stagionale (amichevole) e primo successo della PFV che si appresta a disputare la B

Prima uscita stagionale della PFV venerdi 15 settembre., in vista dell’imminente inizio del torneo di serie B, con le vercellesi che sono andate a far visita al Basket San Salvatore Monferrato, e si sono imposte agevolmente per 28-68, mettendo in evidenza un discreto grado di preparazione raggiunta sul piano fisico ed anche sul piano del gioco, pur tenendo conto dell’avversaria incontrata che, come neo promossa, affronterà la serie C nell’entrante stagione sportiva.

Le ragazze schierate in campo da coach Bendazzi in numero di ben sedici, hanno tutte risposto bene alle sollecitazioni dell’allenatore e sono apparse sulla buona strada anche quanto a percentuali realizzative, fornendo una buona prova d’insieme, pur con rotazioni frequentissime di tutte le giocatrici a disposizione, tenuto conto della “lunghezza” della panchina.

Sono ora in via di definizione altri test con squadre di categoria superiore.

Questo il tabellino:

San Salvatore Monferrato 15-9.2023

San Salvatore M. Basket – PFV 28-68 (6-14-11-28; 26-48; 28-68).

PFV: Bassani, Bouchefra 8; Bracco 12; Sarrocco 6; Leone G. 4; Deangelis 2; Coralluzzo 7; Acciarino 6; Dockrill; Mocchia 2; Buffa 9; Chillini 2; Gentilini 2; Liberali 2; Francese A, 4; Lowe 2.

XII Memorial “Federica Zucca” – Domenica 17.9.2023

Dopo la parentesi degli ultimi anni in cui non si è svolto, causa Covid, l’annuale torneo giovanile organizzato dalla PFV in memoria dell’indimenticata giocatrice Federica Zucca, scomparsa a 17 anni nel 1981, ovverosia il Memorial in suo onore è ripreso con la XII edizione.

La categoria di riferimento è stata l’Under 14 (classe 2010) ed alla Palestra “Bertinetti” di Vercelli si sono affrontate PFV, Pro Patria Busto Arsizio, Basket Nole e Basket Club Castelnuovo Scrivia.

Nella prima semifinale le alessandrine hanno vinto contro le padrone di casa 26-69, grazie anche a due “fuori quota” del 2009, che hanno realizzato in due più della metà dei punti di squadra, mettendo comunque in mostra complessivamente una certa superiorità tecnica.

Nella seconda gara, invece, Basket Nole ha dilagato senza problemi di sorta contro Pro Patria Busto Arsizio, imponendosi 111-12, praticamente in una gara senza storia (e significato n.d.r.).

La finale per il terzo posto ha visto, invece, prevalere agevolmente la PFV su Busto Arsizio per 73-19, con le ragazze di Davide Simone brave a riscattarsi ed a disputare un’ottima partita, di squadra, in vista dell’imminente campionato di categoria.

In finale si sono infine affrontate B.C. Castelnuovo e Basket Nole, dando vita ad un bell’incontro conclusosi con il punteggio di 56-46 per Castelnuovo che, dopo l’equilibrio della prima frazione, ha staccato le avversarie di 20 punti, salvo rischiare una clamorosa rimonta che le nolesi non hanno portato a compimento perché è finito il tempo, ed aggiudicandosi il Memorial Federica Zucca 2023.

Ottima come sempre l’organizzazione PFV dei dirigenti e tecnici della società, e prezioso l’apporto degli arbitri intervenuti, che hanno consentito la buona riuscita del torneo.