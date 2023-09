Festa provinciale della Lega: attesi il sottosegretario Rixi e gli onorevoli Molinari e Gusmeroli

“Aspettando Pontida”, è il titolo dato alla festa annuale della Lega della Provincia di Vercelli che si tiene venerdì 15 settembre dalle 19.30 al “Piemonte Sport” in corso Rigola 128. Molti gli ospiti dell'incontro: gli onorevoli Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario della Lega Piemonte, Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, lAlberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera. Saranno presenti anche Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente, e i consiglieri regionali Angelo Dago e Alessandro Stecco.

«Siamo molto contenti di poter tornare a organizzare eventi come la nostra tradizionale Festa Provinciale – spiega Daniele Baglione, segretario provinciale della Lega -: la Lega nasce come movimento della gente per la gente e il miglior modo di fare politica è proprio quello di incontrarsi di persona per mettere a confronto idee e progetti».

«Durante la serata, oltre alla cena con sostenitori e simpatizzanti, si farà il punto della situazione sui temi che riguardano il territorio grazie alla presenza degli ospiti della serata», conclude Gian Carlo Locarni, assessore al Comune di Vercelli e responsabile della segreteria organizzativa.