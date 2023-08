Pacco sospetto: evacuate e chiuse e Poste di Borgosesia - foto e video

Allarme, alle Poste di Borgosesia, per un pacco sospetto ritrovato nella giornata di mercoledì.

Intorno alle ore 10,45, una squadra del distaccamento di Varallo Sesia, Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta, insieme ai Carabinieri di Borgosesia, nell'ufficio Postale di via Vittorio Veneto che, nel frattempo, era stato chiuso al pubblico e isolato.

Il personale, valutata la situazione e raccolte le prime informazioni, ha chiesto l'intervento della Squadra del Nucleo N.B.C.R.(Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) del Comando di Vercelli e della Squadra Artificieri dei Carabinieri che, grazie all'applicazione delle procedure operative previste, hanno rimosso il pacco sospetto ed le prime analisi.

In concomitanza con queste operazioni, si sono attivate le misure di emergenza al fine di garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dello stabile, in particolar modo quelle venute a contatto diretto con l'oggetto in questione.

Grazie alla collaborazione con l'Asl di Vercelli, presidio di Borgosesia, e con un medico presente in struttura, tutte le persone sono state sottoposte a controllo sanitario immediato, potendo poi tornare alle proprie funzioni lavorative e riaprendo l'ufficio pubblico.

Il pacco sospetto è invece trasportato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella sede di Torino per ulteriori verifiche e indagini che in tarda serata sono risultate negative a sostanze pericolose.