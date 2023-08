«Grazie per la tenerezza con il quale avete onorato la nostra Simona»

Gentile direttore,

Nel dolore indicibile che abbiamo provato per l’improvvisa scomparsa della nostra cara Simona, ci è stato di conforto l’affetto, smisurato, che abbiamo sentito attorno a noi da parte di tantissime persone che sono venute a consolarci. Lo abbiamo colto in ogni abbraccio che abbiamo ricevuto al Rosario e dopo la Messa in Duomo, rendendoci conto dell’amore che Simona aveva trasmesso a tutti e che le stava ritornando, attraverso di noi, i suoi cari, in quel doloroso momento.

C’erano gli amici più intimi, ma anche persone che non avevamo conosciuto direttamente e che erano lì ad esprimerci in modo tangibile la loro vicinanza, il loro affetto per una perdita così lancinante.

Abbiamo visto i medici e i paramedici della Sub terapia intensiva dell’ospedale di Novara - dopo aver tentato di tutto, ma proprio di tutto per salvare Simona - venire alla camera camera ardente per porgere un saluto, recitare una preghiera.

A tutte queste persone non possiamo che dire “Grazie”. Non riusciamo a trovare un’altra parola più adeguata di questa per esprimere la nostra riconoscenza.

Simona era una persona bellissima e la sua città l’ha salutata e onorata con la tenerezza che si riserva a una figlia, la più cara.