Muore all'improvviso a 47 anni. Addio a Simona Pomati

Un malore improvviso e una corsa verso l'ospedale che, purtroppo, si è rivelata vana. Sta destando vasto cordoglio, in città, la notizia della morte improvvisa di Simona Pomati, 47 anni. La vercellese era in vacanza con il marito, Massimo Vitale, il responsabile dell’accettazione alla Nuova Sacar, quando ha improvvisamente accusato un malore. Portata in ospedale, la donna ha purtroppo cessato di vivere.

Moltissimi, sui social, i ricordi di una persona solare e sorridente, «una persona speciale» per molti degli amici che ora, si stanno stringendo al marito.