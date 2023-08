Sulla provinciale 143 che collega Dorzano a Cavaglià, nel pomeriggio di oggi venerdì 18 agosto un furgone ha preso fuoco. Le cause esatte del rogo sono ancora da stabilire, ma sembra che il mezzo abbia preso fuoco mentre era in marcia e il conducente sia riuscito a scendere per tempo rimanendo fortunatamente incolume.

Al momento sul posto ci sono Vigili del Fuoco di Biella e di Santhià, ed è necessario fare attenzione alla viabilità che al momento è rallentata.