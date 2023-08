Ruba una bici incatenata a pochi metri dalla caserma del Carabinieri

Un cittadino italiano di 54 anni, noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto gravemente sospettato di essere l’autore di un furto con caratteristiche quantomeno singolari.

Infatti, nelle primissime ore del 13 agosto, si era impossessato di una bicicletta che era stata lasciata, incatenata a un palo, proprio sul marciapiede antistante la caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli, in via Salvatore Vinci.

Il proprietario, un cittadino straniero di 20 anni, non trovando più la bici, e nemmeno il catenaccio, non ha esitato a sporgere querela presso gli uffici dell’Arma. E’ bastato dare un’occhiata alla registrazione delle immagini delle telecamere di sicurezza della caserma per avere contezza di tutto ciò che era successo, nonché di indentificare il presunto responsabile in quanto il suo volto era ben conosciuto dai Carabinieri della Stazione di Vercelli. Anche la bicicletta, non di alto valore ma comunque nuova, è stata recuperata e subito restituita al proprietario, che l’ha riconosciuta ufficialmente grazie a un segno distintivo che la caratterizzava.