Da Fum Bitz al recupero del sentiero 207: agosto di lavori per l'Ente Parco

Domenica 6 agosto si è svolta l’inaugurazione del nuovo allestimento, curato dall’Associazione Arnica Progettazione Ambientale di Venaria Reale, dell’Alpe-Museo Fum Bitz, nei pressi del Rifugio Pastore e adiacente al Giardino Botanico alla presenza, oltre che dei dipendenti e degli esponenti politici del Parco, del Consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, del Consigliere provinciale di Vercelli Maria Cristina Patrosso, del Comune di Alagna e dell’Unione Montana Valsesia con il Consigliere Attilio Ferla, della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che ha finanziato il progetto e del CAI di Varallo con il Presidente Susanna Zaninetti, insieme a molti altri intervenuti, tra cui curiosi, appassionati e turisti.

“Il Fum Bitz è uno dei fiori all’occhiello del Parco dell’Alta Valsesia -ha commentato durante il taglio del nastro il Presidente Carlo Stragiotti- ed ora potrà godere di un allestimento moderno e fruibile, anche grazie al lavoro delle nostre guide, in particolare Marco Farina, che da giugno tiene aperta questa splendida vetrina per la Valsesia”. Il Presidente, nel ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che ha giocato un ruolo fondamentale sponsorizzando questo progetto, si è soffermato su quanto sia importante per l’Ente Parchi puntare sempre di più sulla promozione turistica “dobbiamo aprire il nostro Ente a nuovi orizzonti ed a nuove idee, collaborando e facendo rete con tutti gli Enti Locali della nostra Valle. Chiare sono le tracce da seguire, in chiave turistica, del Sindaco di Alagna Roberto Veggi e del Presidente dell’Unione Montana Francesco Pietrasanta. Siamo un’opportunità, e farò in modo che tutti ci percepiscano come tali. Questo è un segnale importante, non solo per il Comune di Alagna ma per tutta la Valsesia”

Domenica 13 agosto, poco più in basso in Loc. Sant’Antonio, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del tratto del sentiero 207 che porta fino all’Acqua Bianca, all’arrivo del servizio di navetta. Abbandonato da anni, è stato ripristinato per permettere una continuità di percorso naturale per gli escursionisti che, non usufruendo del servizio bus, vogliono raggiungere la Loc. Acqua Bianca a piedi, per poi continuare verso gli alpeggi Pile e Fum Bitz.

“Un contesto suggestivo – ha ribadito il Presidente Stragiotti- che va ad ampliare l’offerta turistica e a migliorare la fruibilità delle persone che vogliono percorrere questo tratto di strada a piedi senza dover camminare sull’asfalto. Voglio ringraziare sentitamente tutti i collaboratori, in particolare Matteo Topini, Simone Quazzola e Giacobbe Gros Jacques che, con la loro idea ed il loro lavoro, hanno reso nuovamente percorribile questo suggestivo tratto di sentiero”

Entro la fine del mese verrà pubblicato il nuovo calendario delle escursioni proposte dalle Guide dell’Ente Parchi, che vedrà numerose proposte adatte a tutti nei mesi di settembre e ottobre.