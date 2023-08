Villata, lavori alla cabina elettrica: le vie interessate dall'interruzione del servizio

Al via i lavori di rinnovo tecnologico dei componenti della cabina elettrica di piazza Dardano, a Villata. E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, prevede un restyling elettrico dell’infrastruttura, sostituendo i componenti interni in bassa tensione con le ultime innovazioni tecnologiche per permettere una migliore qualità del servizio elettrico. Nel dettaglio, verranno inseriti sistemi di telecontrollo e automazione, che permetteranno la ricerca automatica di eventuali guasti e tempi d’intervento più rapidi per il ripristino.

Tali lavori prevedono due interruzioni del servizio programmate: la prima in data 8 agosto, dalle 8 alle 12, la seconda il 10 agosto, dalle 14 alle 16.

Le vie coinvolte dalle due interruzioni dell’alimentazione saranno: corso V. Veneto 5, da 11 a 17, da 21 a 47, 51, da 55 a 57, da 63 a 71, 25a, 33a, 63bis, 2, da 10 a 20, da 24 a 26, da 32 a 40, da 44 a 46, 50, da 54 a 66, 58a, 62a, sn; piazza Dardano 1, da 5 a 7, da 11 a 13, da 17 a 33, 2, 6, da 10 a 20, da 24 a 26, 30, 24a, sn; via Mazzini 3, da 7 a 11, da 15 a 19, da 25 a 29, 19a, 19b, 27a, 2, da 6 a 26, 24/b; via Pramaggiore da 1 a 7, 13, da 4 a 6, da 10 a 12, da 16 a 26, sn; via Crolla da 1 a 3, da 9 a 33, 2, 6, da 12 a 16,20, 10c, sn; piazza IV Novembre 1, da 7 a 15, da 8 a 16, sn; via XX Settembre da 1 a 3, da 9 a 11, 4, 12; via Magenta da 5 a 7, 5bis, 5b, 5c, 2; piazza Marconi 1, 5, 9, da 4 a 10, sn; piazza Roma 1, 7, da 2 a 4, 14, sn; via Borgovercelli 1, 1e; via Fontana da 3 a 9, 2; via Don Conti 2.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata; pertanto, gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.